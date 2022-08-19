Ще один удар: російських прикордонників атакували з безпілотників у Курській області

За даними росЗМІ, літальні апарати скинули п'ять бомб на околицях хутора, розташованого за кілька кілометрів від українського кордону.

19 серпня російське видання "База" повідомило, що днем раніше безпілотні літальні апарати атакували територію Курської області. Інцидент стався на околицях хутора Кучерів у Білівському районі. Атак було дві. Перша почалася близько 8-ї ранку: троє безпілотників скинули три бомби, внаслідок чого постраждав один прикордонник. Через кілька годин ще два БПЛА скинули два снаряди, пошкодивши чотири автомобілі. Місцева влада цей інцидент не коментує.

[ + – ] Інцидент стався за кілька кілометрів від українського кордону

Також у місцевих пабліках пишуть про те, що звуки вибухів вдень 18 серпня чули мешканці різних районів Курська. Городян спробував заспокоїти губернатор області Роман Старовойт. Він повідомив про те, що у місті спалахнув приватний гараж, інших подій не зафіксовано.

"Гучні звуки, про які повідомляють у соцмережах, можуть бути викликані роботою авіації", — зазначив Старовойт.

Нагадаємо, вдень, 18 серпня, в Бєлгородській області спалахнув склад із боєприпасами. Через пожежу та детонацію снарядів довелося евакуювати мешканців прилеглих сіл.

Увечері, 18 серпня, пролунали вибухи на військовому аеродромі Бельбек на північному заході Севастополя. В окупаційній адміністрації заявили про те, що засоби ППО нібито збили безпілотний літальний апарат. Також вибухи чули в окупованій Керчі, причому в місті включили сирени повітряної тривоги. Російські колаборанти заявили, що кримчани чули звуки роботи системи протиповітряної оборони, які збили безпілотник у районі Кримського мосту.