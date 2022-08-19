Запасы техники у РФ большие, они сами не понимают, насколько, – эксперт

Россияне накапливали вооружение еще с советских времен, но теперь его нужно ремонтировать. В Украине оккупанты оказались в бойне, которую не потянут, сказал в интервью Фокусу военный эксперт Сергей Грабский.

Россия имеет множество единиц военной техники, которая осталась еще с советских времен, но ее нужно восстанавливать. Об этом сообщил в интервью Фокусу военный эксперт Сергей Грабский.

"Запасы у россиян очень большие. И у меня есть такое чувство, что россияне сами не понимают, какие. Потому что эти запасы накапливались с советских времен, и количество вооружения и боевой техники настолько велико, что оценить их сложно. Но у россиян есть еще другая беда – они не знают, как эту технику восстановить. Потому что процесс восстановления любой единицы вооружения и боевой техники чрезвычайно сложный и длительный", – отметил он.

По словам Грабского, Россия не готовилась к длительной войне и не производила нового вооружения в достаточном количестве. Эксперт оценивает производство вооружения по потребностям мирного времени.

"Перед началом войны Россия могла производить 10-15 "Искандеров" в год, а еще 20-25 танков и примерно столько же самолетов. Я утверждаю, что они не готовились к такой войне. Надеялись, что украинский режим рухнет и они победным шагом, парадным маршем пройдут по Крещатику на третий-пятый день войны, а Европа предстанет перед новой реальностью, в которой страны Украины не существует", – заметил специалист.

[ + – ] Перед началом войны в Украине Россия могла производить до 15 "Искандеров" в год

Такое восприятие действительности привело к тому, что Россия погрязла в бойне, в которой у них нет шансов выиграть у объединенной Европы и цивилизованного мира.

"Второе – они не могут серьезно нарастить производство вооружения и военной техники просто из-за того, что есть такое понятие, как импортозамещение. Да, они могут пытаться восстановить старые образцы вооружения и боевой техники. Но если мы говорим о новейших, то им сделать это будет тяжело. Тот же "Искандер" очень зависит от импортных деталей, которые у России нет. Она не имеет производственной базы для производства чипов, и даже оптика у них не соответствует стандартам, которые используются в сегодняшнем вооружении и боевой технике", – добавляет он.

Подробнее о положении на фронтах российско-украинской войны и перспективах обеих воюющих сторон читайте в интервью Сергея Грабского Фокусу.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны сообщали о подготовке Кремля к длительной войне с Украиной. Россияне пытаются мобилизовать свою оборонную промышленность.

Британские специалисты ранее нашли в российском вооружении более 450 компонентов, которые произвели страны Запада. Это оружие используют на войне в Украине.