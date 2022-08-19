Запаси техніки в РФ великі, вони самі не розуміють, наскільки, — експерт

Росіяни накопичували озброєння ще з радянських часів, але тепер його потрібно ремонтувати. В Україні окупанти опинилися в бійні, яку не потягнуть, сказав в інтерв'ю Фокусу військовий експерт Сергій Грабський.

Росія має багато одиниць військової техніки, яка залишилася ще з радянських часів, але її треба відновлювати. Про це повідомив в інтерв'ю Фокусу військовий експерт Сергій Грабський.

"Запаси в росіян дуже великі. І я маю таке відчуття, що росіяни самі не розуміють, які. Тому що ці запаси накопичувалися з радянських часів, і кількість озброєння та бойової техніки настільки велика, що оцінити її складно. Але в росіян є ще інше лихо — вони не знають, як цю техніку відновити. Тому що процес відновлення будь-якої одиниці озброєння та бойової техніки надзвичайно складний і тривалий", — зазначив він.

За словами Грабського, Росія не готувалася до тривалої війни та не виробляла нового озброєння в достатній кількості. Експерт оцінює виробництво озброєння за потребами мирного часу.

"Перед початком війни Росія могла виробляти 10-15 "Іскандерів" на рік, а ще 20-25 танків і приблизно стільки ж літаків. Я стверджую, що вони не готувалися до такої війни. Сподівалися, що український режим звалиться, і вони переможним кроком, парадним маршем пройдуть Хрещатиком на третій-п'ятий день війни, а Європа постане перед новою реальністю, де країни України не існує", — зауважив фахівець.

[ + – ] Перед початком війни в Україні Росія могла виробляти до 15 "Іскандерів" на рік

Таке сприйняття дійсності призвело до того, що Росія загрузла в бійні, де вона не має шансів виграти в об'єднаної Європи та цивілізованого світу.

"Друге — вони не можуть серйозно наростити виробництво озброєння та військової техніки просто через те, що є таке поняття як імпортозаміщення. Так, вони можуть намагатися відновити старі зразки озброєння та бойової техніки. Але якщо ми говоримо про новітні, то їм зробити це буде важко. Той самий "Іскандер" дуже залежить від імпортних деталей, яких у Росії немає. Вона не має виробничої бази для виробництва чипів, і навіть оптика в них не відповідає стандартам, які використовуються в сьогоднішньому озброєнні та бойовій техніці", — додає він.

Детальніше про становище на фронтах російсько-української війни та перспективи обох сторін, що воюють, читайте в інтерв'ю Сергія Грабського Фокусу.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли про підготовку Кремля до тривалої війни з Україною. Росіяни намагаються мобілізувати свою оборонну промисловість.

Британські фахівці раніше знайшли в російському озброєнні понад 450 компонентів, які виготовили країни Заходу. Цю зброю використовують на війні в Україні.