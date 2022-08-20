На юге авиация ВСУ более десяти раз ударила по позициям оккупантов — ОК "Юг"

Украинские военные минусовали 17 российских захватчиков, а также их технику. Враг держит наготове два надводных ракетоносца с 16 ракетами и два больших десантных корабля.

Воины ВСУ в течение пятницы, 19 августа, 11 раз ударили по позициям российских оккупантов на юге Украины. Захватчики понесли потери, сообщает ОК "Юг".

По информации военных, при помощи украинской авиации удалось атаковать позиции врага в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

В итоге реализации огневых задач ВСУ уничтожили 17 российских оккупантов, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1", а также 4 единицы автомобильной и бронированной техники врагов.

За день российские захватчики пытались улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное — Партизанское при поддержке бронированной техники, артиллерии и танков.

Вечером армия РФ с Александровки попыталась продвинуться в сторону Таврического, однако удачи не имела, пришлось отступать. Кроме этого, оккупанты продолжили обстрелы Марганца и Никополя.

Группировка из 12 кораблей захватчиков маневрирует у берегов Крыма, чтобы избежать возможного поражения. Наготове в оккупантов два надводных ракетоносца с 16 ракетами и два больших десантных корабля.

Напомним, Пентагон анонсировал новый пакет помощи для ВСУ на 775 млн долларов. В него войдут ракеты, боеприпасы, БПЛА и ряд другого вооружения.

Ранее мы сообщали, что ВСУ под Харьковом "приземлили" новейший самолет россиян за $50 млн. Под удар попал истребитель ВСК РФ — Су30 СМ, который был выпущен Иркутским авиационным заводом в 2018 году. Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, самолет базировался на авиабазе под Курском.