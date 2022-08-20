На півдні авіація ЗСУ понад десять разів вдарила по позиціях окупантів — ОК "Південь"

Українські військові мінусували 17 російських загарбників, а також їхню техніку. Ворог тримає напоготові два надводні ракетоносці з 16 ракетами і два великі десантні кораблі.

Воїни ЗСУ протягом п'ятниці, 19 серпня, 11 разів ударили по позиціях російських окупантів на півдні України. Загарбники зазнали втрат, повідомляє ОК "Південь".

За інформацією військових, за допомогою української авіації вдалося атакувати позиції ворога в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського.

У результаті реалізації вогневих завдань ЗСУ знищили 17 російських окупантів, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк 1", а також 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки ворогів.

Протягом дня російські загарбники намагалися покращити тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне — Партизанське за підтримки броньованої техніки, артилерії та танків.

Увечері армія РФ з Олександрівки спробувала просунутися у бік Таврійського, проте удачі не мала, довелося відступати. Окрім цього, окупанти продовжили обстріли Марганця та Нікополя.

Угруповання з 12 кораблів загарбників маневрує біля берегів Криму, щоб уникнути можливої поразки. Напоготові в окупантів два надводні ракетоносці з 16 ракетами і два великі десантні кораблі.

Нагадаємо, Пентагон анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ на 775 млн доларів. До нього увійдуть ракети, боєприпаси, БПЛА та ряд іншого озброєння.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ під Харковом "приземлили" найновіший літак росіян за $50 млн. Під удар потрапив винищувач ТСК РФ — Су30 СМ, випущений Іркутським авіаційним заводом у 2018 році. Як повідомив військкор Андрій Цаплієнко, літак базувався на авіабазі під Курськом.