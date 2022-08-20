Ночью оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харькове — Терехов

Ночью в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в нескольких городах.

Российские оккупанты продолжают подло атаковать Украину ночью. Захватчики обстреляли Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов у себя в Telegram.

По словам городского головы, российские ракеты попали по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

Кроме того, захватчики обстреляли Николаев. По словам мэра города Александра Сенкевича, в городе прогремели взрывы.

По состоянию на 03:25 воздушная тревога звучит в семи областях страны — Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской.

[ + – ] Тревога в Украине

Напомним, что 17 августа российские оккупанты мощно обстреляли общежитие в Харькове. По информации спасателей, информация о попадании поступила к ним в 21:40. В 23:38 пожар был локализирован. Как рассказала советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, которые даже не могли услышать воздушной тревоги. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Президент Украины уже отреагировал на инцидент в Харькове. Он отметил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора".

Ранее мы сообщали, что Донбасс остается самой горячей точкой на карте российско-украинской войны. По словам военного эксперта Сергея Грабского, хоть российские оккупанты и смещают акценты на южное направление, там пока нет широкомасштабных боевых действий.