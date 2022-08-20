Вночі окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури у Харкові — Терехов

Вночі у деяких областях оголосили повітряну тривогу. Вибухи пролунали у кількох містах.

Російські окупанти продовжують підло атакувати Україну вночі. Загарбники обстріляли Харків, повідомив мер Ігор Терехов у себе в Telegram.

За словами міського голови, російські ракети потрапили по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова. Про жертв та постраждалих поки невідомо.

Окрім того, загарбники обстріляли Миколаїв. За словами мера міста Олександра Сєнкевича, у місті пролунали вибухи.

Станом на 03:25 повітряна тривога звучить у семи областях країни — Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській.

[ + – ] Тривога в Україні

Нагадаємо, що вчора російські окупанти потужно обстріляли гуртожиток у Харкові. За інформацією рятувальників, інформація про влучення надійшла до них о 21:40. О 23:38 пожежу було локалізовано. Як розповіла радниця голови Харківської облради Наталія Попова, серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, які навіть не могли почути повітряну тривогу. У результаті є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Президент України вже відреагував на інцидент у Харкові. Він зазначив, що це "підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Раніше ми повідомляли, що Донбас залишається найгарячішою точкою на карті російсько-української війни. За словами військового експерта Сергія Грабського, хоч російські окупанти і зміщують акценти на південний напрямок, там поки що немає широкомасштабних бойових дій.