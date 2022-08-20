В ISW рассказали, где дислоцируются новые батальоны РФ с "добровольцами"

Российские власти и гражданское население все больше обеспокоены угрозой украинских атак на районы в тылу, которые ранее считались безопасными.

Российские захватчики намерены развернуть так называемые "добровольческие" подразделения, в частности, на юге Украины в целом и в Херсоне, считают в Институте изучения войны (ISW).

Недавние нападения Украины на российскую военную и транспортную инфраструктуру в Крыму и Херсонской области, похоже, снижают уверенность России в безопасности своего тыла.

По данным института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, скорее всего, раздуты".

18 августа ISW информировал, что российские источники в основном сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в РФ.

Власти России ужесточили меры безопасности в Крыму, что является признаком того, что российские власти и гражданское население все больше обеспокоены угрозой украинских атак на районы в тылу, которые ранее считались безопасными.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа мало изменилась, несмотря на заявление Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска якобы будут проводить провокации на ЗАЭС 19 августа.

Напомним, что в последнее время во временно оккупированном Крыму неспокойно. 18 августа росСМИ сообщали о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.

В свою очередь, РФ называет взрывы в Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений. Полуостров перестал быть безопасным после спецопераций Киева, из-за чего Кремль провел секретные перестановки в командовании Черноморского флота РФ.