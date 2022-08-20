В ISW розповіли, де дислокуються нові батальйони РФ із "добровольцями"

Російська влада та громадянське населення дедалі більше стурбовані загрозою українських атак на райони в тилу, які раніше вважалися безпечними.

Російські загарбники мають намір розгорнути так звані "добровольчі" підрозділи, зокрема, на півдні України в цілому та в Херсоні, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Нещодавні напади України на російську військову та транспортну інфраструктуру в Криму та Херсонській області, схоже, знижують впевненість Росії у безпеці свого тилу.

За даними інституту, "українські удари викликають резонанс у російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, швидше за все, роздуті".

18 серпня ISW поінформував, що російські джерела в основному повідомляли та поширювали помилкові або перебільшені повідомлення, що вказують на паніку у РФ.

Влада Росії посилила заходи безпеки в Криму, що є ознакою того, що російська влада та громадянське населення дедалі більше стурбовані загрозою українських атак на райони в тилу, які раніше вважалися безпечними.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня мало змінилася, попри заяву Міноборони Росії від 18 серпня про те, що українські війська нібито проводитимуть провокації на ЗАЕС 19 серпня.

Нагадаємо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму неспокійно. 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що у місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.

У свою чергу РФ називає вибухи в Криму терактами, щоб відволікти від своїх військових злочинів. Півострів перестав бути безпечним після спецоперацій Києва, через що Кремль провів секретні перестановки в командуванні Чорноморського флоту РФ.