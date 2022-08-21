Боятся "хлопков": Россия закрывает небо над областями, которые граничат с Украиной

В Генштабе ВСУ говорят об успешном отражении украинскими военными атак врага по всей линии фронта. Россияне имели частичный успех под Песками.

Российские военные закроют небо в трех областях возле границы с Украиной с 22 по 25 августа. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вражеская армия закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

[ + – ] Россия закроет небо в приграничных с Украиной областях

Война в Украине – бои по направлениям

Харьковское направление. ВС РФ обстреливали позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Авиационные удары были замечены возле Старого Салтова и Гусаровки.

Славянское направление. Враг пополняет запасы боеприпасов, артобстрелы зафиксированы у Краснополья, Красного и Долины. Захватчики вели разведку боем в направлениях Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное, но безуспешно.

Штурмовые и наступательные действия велись по направлениям Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дибровное и Петрополье — Карнауховка, враг с потерями отступил.

Краматорское направление. Обстрелы велись недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

[ + – ] Армия РФ стрелялм по Авдеевке, Марьинке и Пескам

Бахмутское направление. Россия задействовала разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодымы и авиацию – рядом с Зайцевым, Бахмутом и Соледаром.

Наступательные бои велись по направлениям Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. ВС РФ получили жесткий отпор и отступили.

Авдеевское направление. Враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии по Авдеевке, Марьинке и Пескам. Авиаудары наносились недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачная попытка разведки боем была в направлении Спартак – Опытное.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка, но с потерями отступил. В направлении Лозовский – Пески подразделения противника имели частичный успех.

Новопавловское направление. Армия РФ обстреливала районы Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Авиация применялась для удара вблизи Новомихайловки. Неудачную попытку наступления российские захватчики предприняли в направлении Луганское – Победа.

Запорожское направление. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

Южнобужское направление. Противник обстреливал военные и гражданские объекты по линии столкновения, авиаудары наносились возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

[ + – ] На юге Украины велись обстрелы военных и гражданских объектов Фото: Getty Images

Попытка наступления была в направлении Александровка – Таврическое, частичный успех враг имел по направлению Васильки – Благодатное.

Корабельная группировка противника удерживает 5 носителей крылатых ракет морского базирования в Черном море.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На Северском направлении армия России проводит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Из ствольной артиллерии противник обстреливал районы населенных пунктов Муравьи и Железный Мост Черниговской области, а также Будки и Искрисковщину Сумской области.

Напомним, что со спутником ICEYE ВСУ смогут эффективнее уничтожать врага. В Минобороны обещали, что скоро каждая РСЗО HIMARS, М270 или MARS II будет эффективнее ликвидировать захватчиков.

В Генштабе ранее сообщали о базировании российских военных в Брянской и Курской областях для возможного возобновления наступления.