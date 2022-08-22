"Напоминаем о своем присутствии": в ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту

В пресс-центре Сил обороны юга заявили, что цель ударов — недопустить использование переправы российскими военными.

Руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила удар ВСУ по Антоновскому мосту. Об этом она заявила в ходе брифинга Украинского медиа центра.

По словам Гуменюк, российские войска пытаются восстанавливать Антоновский мост и мост через Новую Каховку, которые являются очень важными для врага с точки зрения логистики. Вооруженные силы держат ситуацию под контролем, нанося удары по переправам.

"Конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим их под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии", — резюмировала Гуменюк.

Украина, по словам Гуменюк, также влияют и на ход ремонтных работ врага на мостах, уничтожая спецтехнику. Также ВСУ наносят "филигранные удары" по Каховскому мосту, чтобы ВС РФ не могли его использовать в своих целях.

Напомним, днем 22 августа в сети начали сообщать об ударах по Антоновскому мосту. Местные жители сообщали о 8-10 взрывах.

Перед этим удар по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен 8 августа. Тогда в ОК "ЮГ" рассказали, что объект имеет серьезные повреждения.