"Нагадуємо про свою присутність": у ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту

У пресцентрі Сил оборони півдня заявили, що мета ударів — не допустити використання переправи російськими військовими.

Керівниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила удар ЗСУ по Антонівському мосту. Про це вона заявила у процесі брифінгу Українського медіа центру.

За словами Гуменюк, російські війська намагаються відновлювати Антонівський міст і міст через Нову Каховку, які є дуже важливими для ворога з погляду логістики. Збройні сили тримають ситуацію під контролем, завдаючи ударів по переправах.

"Конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону, а вимагає досить суттєвого ремонту та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо їх під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність", — резюмувала Гуменюк.

Україна, за словами Гуменюк, також впливає і на хід ремонтних робіт ворога на мостах, знищуючи спецтехніку. Також ЗСУ завдають "філігранних ударів" по Каховському мосту, щоб ЗС РФ не могли його використовувати у своїх цілях.

Нагадаємо, вдень 22 серпня у мережі почали повідомляти про удари по Антонівському мосту. Місцеві жителі повідомляли про 8-10 вибухів.

Перед цим удару по Антонівському мосту в Херсоні було завдано 8 серпня. Тоді в ОК "Південь" розповіли, що об'єкт має серйозні ушкодження.