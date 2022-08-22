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Военный Фокус Российско-украинская война

Силовики задержали коллаборантов, которые корректировали вражеские удары по Запорожью (видео)

военный, сбу, мужчина
Сотрудники СБУ задержали коллаборантов, которые помогали наносить российским военным удары по Запорожью

Агентурную группу возглавляла жительница Мелитополя, которая помогала ВС РФ за обещанное место в оккупационной администрации города.

В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили и задержали российских агентов, которые корректировали ракетные удары ВС РФ по городу. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, речь идет об агентурной группе Главного управления Генштаба ВС РФ. Ее участники собирали данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге.

Организовала группу и командовала наводчика жительница оккупированного Мелитополя. Женщину еще раньше завербовали спецслужбы страны-агрессора. В "награду" за успешное выполнение заданий ей обещали должность в оккупационной администрации города. А ее мужа (входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте) сотрудники ГРУ обещали перевести с передовой в тыл.

Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов.

Получившуюся от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.

Сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры задержали пока только рядовых членов группировки. Организаторше о подозрении в совершении преступления сообщили заочно.

Напомним, ранее СБУ вычислила российских агентов в шести областях Украины. Некоторые из них планировали в случае провала бежать в Крым, но не успели.

Кроме того, силовики под Николаевом обезвредили агентурную сеть, которая занималась доставкой диверсантов. По информации СБУ, завербованные агенты должны были фиксировать последствия обстрелов и изучать общественно-политическую обстановку. За это кураторы обещали им эвакуацию в Крым или должности в случае оккупации региона.