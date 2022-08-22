Силовики задержали коллаборантов, которые корректировали вражеские удары по Запорожью (видео)

Агентурную группу возглавляла жительница Мелитополя, которая помогала ВС РФ за обещанное место в оккупационной администрации города.

В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили и задержали российских агентов, которые корректировали ракетные удары ВС РФ по городу. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, речь идет об агентурной группе Главного управления Генштаба ВС РФ. Ее участники собирали данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге.

Организовала группу и командовала наводчика жительница оккупированного Мелитополя. Женщину еще раньше завербовали спецслужбы страны-агрессора. В "награду" за успешное выполнение заданий ей обещали должность в оккупационной администрации города. А ее мужа (входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте) сотрудники ГРУ обещали перевести с передовой в тыл.

Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов.

Получившуюся от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.

Сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры задержали пока только рядовых членов группировки. Организаторше о подозрении в совершении преступления сообщили заочно.

Напомним, ранее СБУ вычислила российских агентов в шести областях Украины. Некоторые из них планировали в случае провала бежать в Крым, но не успели.

Кроме того, силовики под Николаевом обезвредили агентурную сеть, которая занималась доставкой диверсантов. По информации СБУ, завербованные агенты должны были фиксировать последствия обстрелов и изучать общественно-политическую обстановку. За это кураторы обещали им эвакуацию в Крым или должности в случае оккупации региона.