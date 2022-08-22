Силовики затримали колаборантів, котрі коригували ворожі удари по Запоріжжю (відео)

Агентурну групу очолювала мешканка Мелітополя, яка допомагала ЗС РФ за обіцяне місце в окупаційній адміністрації міста.

У Запоріжжі співробітники СБУ викрили та затримали російських агентів, які коригували ракетні удари ЗС РФ по місту. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За даними слідства, йдеться про агентурну групу Головного управління Генштабу ЗС РФ. Її учасники збирали дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.

Організувала групу та командувала навідника мешканка окупованого Мелітополя. Жінку ще раніше завербували спецслужби країни-агресора. Як "нагороду" за успішне виконання завдань їй обіцяли посаду в окупаційній адміністрації міста. А її чоловіка (входить до складу окупаційного угруповання РФ та бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті) співробітники ГРУ обіцяли перевести з передової у тил.

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він має здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і проводити фотофіксацію об'єктів.

Інформацію, що надходила від родича, зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.

Співробітники СБУ Запорізької області при процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури затримали поки що лише пересічних членів угруповання. Організаторці про підозру в скоєнні злочину повідомили заочно.

Нагадаємо, раніше СБУ вирахувала російських агентів у шести областях України. Деякі з них планували в разі провалу тікати в Крим, але не встигли.

Крім того, силовики під Миколаєвом знешкодили агентурну мережу, яка займалася доставкою диверсантів. За інформацією СБУ, завербовані агенти мали фіксувати наслідки обстрілів і вивчати суспільно-політичну обстановку. За це куратори обіцяли їм евакуацію у Крим чи посади у разі окупації регіону.