Есть жертвы: оккупанты обстреляли территорию Запорожской ТЭС — мэр Энергодара (фото)

Кроме того, минометный обстрел захватчиков повредил центральный тепловой пункт в городе. На ремонт нужно время.

Российские оккупанты открыли огонь по территории Запорожской ТЭС в Энергодаре. Есть информация о погибшем и раненых, ее проверяют, сообщил мэр города Дмитрий Орлов у себя в Telegram.

"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям машины с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата", — написал Орлов в Telegram.

Кроме того, минометный обстрел захватчиков повредил центральный тепловой пункт в городе. На ремонт нужно время.

"Предварительно, ремонтные работы продлятся до утра", — добавил мэр Энергодара.

[ + – ] В результате обстрела погиб человек

Напомним, что 17 августа российские оккупанты мощно обстреляли общежитие в Харькове. По информации спасателей, информация о попадании поступила к ним в 21:40. В 23:38 пожар был локализирован. Как рассказала советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, которые даже не могли услышать воздушной тревоги. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Президент Украины уже отреагировал на инцидент в Харькове. Он отметил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора".

Ранее мы сообщали, что Донбасс остается самой горячей точкой на карте российско-украинской войны. По словам военного эксперта Сергея Грабского, хоть российские оккупанты и смещают акценты на южное направление, там пока нет широкомасштабных боевых действий.