Є жертви: окупанти обстріляли територію Запорізької ТЕС – мер Енергодара (фото)

Крім того, мінометний обстріл загарбників пошкодив центральний тепловий пункт у місті. На ремонт потрібен час.

Російські окупанти відкрили вогонь по території Запорізької ТЕС в Енергодарі. Є інформація про загиблого та поранених, її перевіряють, повідомив мер міста Дмитро Орлов у себе в Telegram.

"Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини того, що сталося, викликають великі питання. Судячи з наявних відео від самих окупантів пошкодженням машини з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Мабуть, з автомата", — написав Орлов у Telegram.

Крім того, мінометний обстріл загарбників пошкодив центральний тепловий пункт у місті. На ремонт потрібен час.

"Попередньо, ремонтні роботи продовжаться до ранку", — додав мер Енергодара.

[ + – ] Унаслідок обстрілу загинула людина

Нагадаємо, що 17 серпня російські окупанти потужно обстріляли гуртожиток у Харкові. За інформацією рятувальників, інформація про влучення надійшла до них о 21:40. О 23:38 пожежу було локалізовано. Як розповіла радниця голови Харківської облради Наталія Попова, серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, які навіть не могли почути повітряну тривогу. Унаслідок є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Президент України вже відреагував на інцидент у Харкові. Він зазначив, що це "підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Раніше ми повідомляли, що Донбас залишається найгарячішою точкою на карті російсько-української війни. За словами військового експерта Сергія Грабського, хоч російські окупанти і зміщують акценти на південний напрямок, там поки що немає широкомасштабних бойових дій.