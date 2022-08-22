Взрыв слышал весь город: оккупанты уничтожили котельную в Мариуполе (видео)

По словам советника городского головы Петра Андрющенко, вместо того, чтобы готовить город к зимнему периоду, захватчики уничтожают даже остатки того, что есть.

Российские оккупанты взорвали котельную в Мариуполе. Взрыв был такой силы, что услышал весь город, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Мариуполь. Россияне вновь устроили взрыв. Громкий, который слышал весь город. Просто подрыв котельни. Вместо того, чтобы готовить город к зиме и строить котельные, оккупанты уничтожают даже остатки тех, что есть. Таков он, праздник российской тряпки под взрывы разрушения. Даже без фронта", — написал Андрющенко.

Напомним, что в Мелитополе коллаборанты готовят людям сюрприз к зиме – отключают все котельные. Оккупанты отрезали трубы модульных котельных, которые отапливали медгородок, детский сад, школу и университет. Россияне не протянули газопровод из Бердянска и теперь обещают привезти уголь.

Ранее мы информировали, что оккупанты уничтожили в Харькове почти столетнюю достопримечательность — Дворец культуры "Железнодорожник". Инцидент произошел утром 18 августа. Как отметили в Министерстве культуры и информационной политики, Дворец культуры "Железнодорожник" — это памятник архитектуры в стиле конструктивизма, который был построен 90 лет назад за проектом архитектора А. Дмитриева.

Также мы писали, что оккупанты совершили провокацию на берегу Каховского водохранилища. Тогда местных жителей попросили не выходить на улицы и укрыться в своих домах.