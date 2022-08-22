Вибух чуло усе місто: окупанти знищили котельню у Маріуполі (відео)

За словами радника міського голови Петра Андрющенка натомість, щоб готувати місто до зимового періоду, загарбники знищують навіть залишки того, що є.

Російські окупанти підірвали котельню в Маріуполі. Вибух був такої сили, що почуло усе місто, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в себе в Telegram.

"Маріуполь. Росіяни знову влаштували вибух. Гучний, який чув усе місто. Просто підрив котельні. Замість того, щоб готувати місто до зими та будувати котельні, окупанти знищують навіть залишки тих, що є. Таке воно, свято ганчірки під вибухи руйнування. Навіть без фронту", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що в Мелітополі колаборанти готують людям сюрприз до зими — відключають усі котельні. Окупанти відрізали труби модульних котелень, які опалювали медмістечко, дитячий садок, школу та університет. Росіяни не простягли газопровід із Бердянська і тепер обіцяють привезти вугілля.

Раніше ми інформували, що окупанти знищили у Харкові майже сторічну пам'ятку — Палац культури "Залізничник". Інцидент стався вранці 18 серпня. Як зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики, Палац культури "Залізничник" — це пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму, яка була збудована 90 років тому за проєктом архітектора О. Дмитрієва.

Також ми писали, що окупанти здійснили провокацію на березі Каховського водосховища. Тоді місцевих мешканців попросили не виходити на вулиці та сховатися у своїх будинках.