Запад готовит украинскую армию к ближним контактным боям, – WP

Новые поставки США предусматривают более легкое вооружение, которое позволит создавать мобильные отряды для ведения контрнаступательных действий.

Пентагон начал поставлять новое оружие и экипировку Украине, которая позволит лучше подготовится к близким столкновениям с российскими войсками. Об этом сообщает The Washington Post.

Поставки оружия для боев в ближних столкновениях может быть сигналом, что Киев видит возможность для контрнаступления и отвоевания захваченных территориях. Представители украинской власти открыто заявляют о планах освободить Херсон. Однако как пишут журналисты, для освобождения областного центра нужно большое количество бойцов, бронетехники и мощного оружия для ближних боев.

Последний пакет помощи США, который анонсировали недавно, может стать первым шагом для устранения нехватки вооружений, которые понадобятся для контрнаступления. Особенно через заминированные районы российских войск. В новом пакете будет 40 броневиков класса MRAP, которые как раз устойчивы к минам и оборудованы катками для разминирования. Также в пакете будут легкие гаубицы, которые можно транспортировать на более легких машинах.

[ + – ] MRAP с противоминными катками

"Разминирование — действительно хороший пример того, как украинцам понадобятся такие возможности (в вооружении), чтобы иметь возможность продвинуть свои силы вперед и вернуть себе территорию", — заявил представитель Пентагона во время брифинга.

Помощь будет в себя включать и безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сот метров и ПТРК. Их радиус действия меньше, чем сейчас есть между позициями оккупантов и ВСУ. Броневики Харви могут перевозить 105-мм гаубицы, на них же можно ставить ПТРК TOW. Бойцы пехоты получат безоткатные орудия Carl Gustaf 84-мм калибра.

[ + – ] Хамви с ПТРК TOW

Однако аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли не уверен, что это говорит о подготовке ВСУ к ближним боям. Броневики имеют высокий силуэт для ближних боев, а поставки другого оружия могут говорить о желании США поставлять оружие без ущерба для собственных запасов.

Предыдущие поставки военной помощи сосредотачивались на оружии с дальним радиусом действия, что позволило уменьшить количество обстрелов, поражать склады с БК и командные пункты врага. Однако оно не позволило ВСУ добиться большого прогресса в возвращении территории.

Напомним, по данным Politico, США могли тайно поставлять Украине более мощное оружие. Украина уже могла получить ракеты ATACMS и снаряды Excalibur.

19 августа Пентагон анонсировал новый пакет помощи для ВСУ на сумму 775 млн долларов. В него войдут ракеты, БПЛА, ПТРК и броневики.