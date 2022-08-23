Захід готує українську армію до ближніх контактних боїв, – WP

Нові постачання США передбачають легше озброєння, яке дозволить створювати мобільні загони для ведення контрнаступних дій.

Пентагон почав постачати нову зброю та екіпірування Україні, які дозволять краще підготуватися до близьких зіткнень із російськими військами. Про це повідомляє The Washington Post.

Постачання зброї для боїв у ближніх зіткненнях може бути сигналом, що Київ бачить можливість для контрнаступу та відвоювання захоплених територій. Представники української влади відкрито заявляють про плани звільнити Херсон. Однак, як пишуть журналісти, для звільнення обласного центру потрібна велика кількість бійців, бронетехніки та потужної зброї для ближніх боїв.

Останній пакет допомоги США, який нещодавно анонсували, може стати першим кроком для усунення нестачі озброєнь, які знадобляться для контрнаступу. Особливо через заміновані райони російських військ. У новому пакеті буде 40 броньовиків класу MRAP, які стійкі до мін і обладнані котками для розмінування. Також у пакеті будуть легкі гаубиці, які можна транспортувати легшими машинами.

[ + – ] MRAP з протимінними котками

"Розмінування — справді добрий приклад того, як українцям знадобляться такі можливості (в озброєнні), щоб мати можливість просунути свої сили вперед і повернути собі територію", — заявив представник Пентагону під час брифінгу.

Допомога буде включати і безвідкатні гармати з дальністю стрільби в кілька сотень метрів, і ПТРК. Їхній радіус дії менший, ніж зараз є між позиціями окупантів та ЗСУ. Броньовики Харві можуть перевозити 105-мм гаубиці, на них можна ставити ПТРК TOW. Бійці піхоти отримають безвідкатні гармати Carl Gustaf 84-мм калібру.

[ + – ] Хамві з ПТРК TOW

Проте аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі не впевнений, що це говорить про підготовку ЗСУ до ближніх боїв. Броньовики мають високий силует для ближніх боїв, а постачання іншої зброї можуть говорити про бажання США постачати зброю без шкоди для власних запасів.

Попередні поставки військової допомоги зосереджувалися на зброї з далеким радіусом дії, що дозволило зменшити кількість обстрілів, вражати склади з БК та командні пункти ворога. Однак воно не дозволило ЗСУ добитися великого прогресу у поверненні території.

Нагадаємо, за даними Politico, США могли таємно постачати Україні потужнішу зброю. Україна вже могла отримати ракети ATACMS та снаряди Excalibur.

19 серпня Пентагон анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ на суму 775 млн доларів. До нього увійдуть ракети, БПЛА, ПТРК та броньовики.