Дела у российских войск в Украине будут идти все хуже, — американский генерал

По мнению Барри МакКэффри, у Путина закончились идеи, и положение его войск на фронте будет стремительно ухудшаться.

Американский генерал в отставке Барри МакКэффри накануне заявил, что у главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина закончились идеи, и положение дел на фронте для российских войск будет ухудшаться. Об этом он заявил в Twitter.

По словам МакКэффри, в операционном смысле путинские войска оказались в сложном положении, в то же время в России наблюдаются признаки серьезной напряженности из-за растущих военных потерь и экономической изоляции.

Он отметил, что в последние несколько недель Украина сообщила о серии удачных ударов по российским объектам и группировкам с помощью поставленных США артиллерийских систем HIMARS. Москва, в свою очередь, вербует в свои ряды новобранцев и предлагает финансовые стимулы, чтобы повысить мотивацию.

Российская экономика сталкивается с серьезными последствиями своего масштабного вторжения: беспрецедентные западные санкции ограничивают поставки российской нефти, а персональные ограничения действуют в отношении бизнесменов из РФ.

Убийство Дарьи Дугиной

Барри МакКэффри не считает, что Украина причастна к смерти российской журналистки и дочери философа Александра Дугина.

По его мнению, это событие, скорее, указывает на растущее оппозиционное движение против Путина и отчаянии россиян.

Похожие оценки действиям российских войск дает и генерал Ричард Даннат. По его мнению, война в Украине пошла не по сценарию российского президента и обернулась кошмаром.

Ранее Фокус сообщал, что РФ планирует удары по гражданским объектам в Украине в ближайшие дни. Госучреждения, а равно и гражданские объекты, по данным разведки США, могут подвергаться обстрелам в ближайшие дни.

Напомним, что западное военное командование готовит ВСУ к ближним контактным боям. В рамках новых партий переданных вооружений Украина получит более легкое вооружение для мобильных отрядов и ведения контрнаступательных действий.