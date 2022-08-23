Справи в російських військ в Україні йтимуть дедалі гірше, — американський генерал

На думку Баррі МакКефрі, у Путіна закінчилися ідеї, і становище його військ на фронті стрімко погіршуватиметься.

Американський генерал у відставці Баррі МакКефрі напередодні заявив, що в головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна закінчилися ідеї, і стан справ на фронті для російських військ погіршуватиметься. Про це він заявив у Twitter.

За словами МакКефрі, в операційному сенсі путінські війська опинилися в складному становищі, тоді як у Росії спостерігаються ознаки серйозної напруженості через військові втрати й економічну ізоляцію.

Він зазначив, що останні кілька тижнів Україна повідомила про серію вдалих ударів по російських об'єктах і угрупованнях за допомогою надісланих США артилерійських систем HIMARS. Москва, зі свого боку, вербує до своїх лав новобранців і пропонує фінансові стимули, щоб підвищити мотивацію.

Російська економіка стикається із серйозними наслідками свого масштабного вторгнення: безпрецедентні західні санкції обмежують постачання російської нафти, а персональні обмеження діють щодо бізнесменів із РФ.

Вбивство Дар'ї Дугіної

Баррі МакКефрі не вважає, що Україна причетна до смерті російської журналістки та дочки філософа Олександра Дугіна.

На його думку, ця подія, швидше, вказує на зростання опозиційного руху проти Путіна та розпач росіян.

Подібні оцінки дій російських військ дає і генерал Річард Даннат. На його думку, війна в Україні пішла не за сценарієм російського президента й обернулася кошмаром.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ планує удари по цивільних об'єктах в Україні найближчими днями. Держустанови, а також і цивільні об'єкти, за даними розвідки США, можуть обстрілювати найближчими днями.

Нагадаємо, що західне військове командування готує ЗСУ до ближніх контактних боїв. У межах нових партій переданих озброєнь Україна отримає легше озброєння для мобільних загонів і ведення контрнаступних дій.