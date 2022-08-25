Призвали Украину и РФ соблюдать международное право: ООН оскандалилась заявлением по Чаплино

По словам гуманитарного координатора ООН по Украине Дениз Браун, все стороны должны добросовестно выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и всегда обеспечивать защиту мирного населения.

Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун прокомментировала российский удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, который РФ нанесла 24 августа. Она заявила, что обе стороны должны соблюдать международное право. Заявление чиновницы опубликовали на сайте ООН.

"Я чрезвычайно поражена ударами, в результате которых вчера погибли и получили ранения гражданские жители вблизи железнодорожной станции Чаплино в центральной Украине. Во время удара погибли дети. И погибли там, где они должны были бы быть в безопасности, — дома или путешествуя с семьями. Они должны были быть защищены, но не были. От имени Организации Объединенных Наций и гуманитарного сообщества в Украине я выражаю свои самые искренние соболезнования тем, кто потерял близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметила Браун.

Она подчеркнула, что гибель людей во время очередного российского преступления еще раз напоминает о тех страданиях, которые эта война наносит жителям Украины.

"Вчера во время нескольких ударов по стране также погибли мирные граждане. Кроме того, в последние дни об интенсивных обстрелах сообщалось в прифронтовых городах, в частности в Никополе и Зеленодольске в Днепропетровской области. Боевые действия вызвали разрушения: были повреждены десятки домов, школ, магазинов и аптек", — добавила гуманитарный координатор ООН по Украине.

Браун отметила, что люди и гражданская инфраструктура должны быть защищены во время войны. Она подчеркнула, что все стороны должны добросовестно выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и всегда обеспечивать защиту гражданских лиц, неприкосновенность их домов, а необходимые услуги не должны прекращаться.

На заявление ООН реакции украинских властей пока нет.

[ + – ] Из-за удара по Чаплино сгорели вагоны поездов

Ранее мы писали, что российский удар по поселку Чаплино в Днепропетровской области оборвал жизни супругов переселенцев из Донецкой области, которые на машине проезжали мимо железнодорожной станции в момент инцидента. У них остался несовершеннолетний ребенок.

Напомним, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по железнодорожной станции Чаплино. Первоначально сообщалось о 15 погибших и 50 раненых. Однако 25 августа число жертв возросло до 25 погибших, включая 3 детей.