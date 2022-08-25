Закликали Україну і РФ дотримуватися міжнародного права: ООН оскандалилася заявою щодо Чаплине

За словами гуманітарної координаторки ООН по Україні Деніз Браун, усі сторони мають сумлінно виконувати свої зобов'язання з міжнародного гуманітарного права та завжди забезпечувати захист мирного населення.

Гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун прокоментувала російський удар по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області, який РФ завдала 24 серпня. Вона заявила, що обидві сторони повинні дотримуватись міжнародного права. Заяву опублікували на сайті ООН.

"Я надзвичайно вражена ударами, внаслідок яких вчора загинули та отримали поранення громадянські жителі поблизу залізничної станції Чаплине в центральній Україні. Під час удару загинули діти. І загинули там, де вони мали б бути в безпеці, — вдома чи мандруючи із сім'ями. Вони повинні були бути захищені, але не були. Від імені Організації Об'єднаних Націй та гуманітарної спільноти в Україні я висловлюю свої найщиріші співчуття тим, хто втратив близьких, і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", — зазначила Браун.

Вона наголосила, що загибель людей під час чергового російського злочину ще раз нагадує про ті страждання, які ця війна завдає мешканцям України.

"Вчора під час кількох ударів по країні також загинули мирні громадяни. Крім того, останніми днями про інтенсивні обстріли повідомлялося в прифронтових містах, зокрема в Нікополі та Зеленодольську на Дніпровщині. Бойові дії викликали руйнування: пошкоджено десятки будинків, шкіл, магазинів та аптек", — додала гуманітарна координаторка ООН щодо України.

Браун зазначила, що люди та цивільна інфраструктура мають бути захищені під час війни. Вона наголосила, що всі сторони мають сумлінно виконувати свої зобов'язання з міжнародного гуманітарного права та завжди забезпечувати захист цивільних осіб, недоторканність їхніх будинків, а необхідні послуги не мають припинятися.

На заяву ООН реакції української влади поки немає.

[ + – ] Через удар по Чаплине згоріли вагони потягів

Раніше ми писали, що російський удар по селищу Чаплине на Дніпровщині обірвав життя подружжя переселенців з Донецької області, яке на машині проїжджало повз залізничну станцію в момент інциденту. У них залишилася неповнолітня дитина.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання удару по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих та 50 поранених. Однак 25 серпня кількість жертв зросла до 25 загиблих, включаючи 3 дітей.