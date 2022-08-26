Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС отключены от энергосистемы, — Энергоатом

Сейчас собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

Украинская энергетическая компания "Энергоатом" заявила, что по состоянию на утро 26 августа все шесть блоков на захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре остаются отключенными от энергосистемы. Об этом госпредприятие сообщило в Telegram.

По данным ведомства, сейчас собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

Отмечается, что линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, также ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. В "Энергоатоме" добавили, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним, 25 августа компания "Энергоатом" сообщила, что Запорожскую АЭС впервые в истории отключили от энергосети. Линии связи с энергосистемой Украины из-за боевых действий остановились.

В МАГАТЭ отметили, что отключение станции от сети могло привести к аварии. Хотя электроснабжение ЗАЭС удалось восстановить, в ведомстве сильно обеспокоены ситуацией на ядерном объекте и обещают в ближайшие дни направить туда свою миссию.

Ранее британское издание The Guaedian писало о том, что Россия разработала план отключения Запорожской АЭС от украинской системы. Отключение ЗАЭС повысит риск катастрофического сбоя станции, потому что она будет зависеть от одного источника электроэнергии для охлаждения реакторов.