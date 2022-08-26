Усі шість енергоблоків Запорізької АЕС відключили від енергосистеми, — "Енергоатом"

Наразі власні потреби станції в електроживленні забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Українська енергетична компанія "Енергоатом" заявила, що станом на ранок 26 серпня всі шість блоків на захопленій Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі залишаються відключеними від енергосистеми. Про це держпідприємство повідомило в Telegram.

За даними відомства, наразі власні потреби станції в електроживленні забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Зазначається, що лінію видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України відновили, також ведуть роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. В "Енергоатомі" додали, що зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки немає.

Нагадаємо, 25 серпня компанія "Енергоатом" повідомила, що Запорізьку АЕС уперше в історії відключили від енергомережі. Лінії зв'язку з енергосистемою України через бойові дії зупинилися.

У МАГАТЕ зазначили, що відключення станції від мережі могло призвести до аварії. Хоча електропостачання ЗАЕС вдалося відновити, у відомстві стурбовані ситуацією на ядерному об'єкті й обіцяють найближчими днями направити туди свою місію.

Раніше британське видання The Guardian писало про те, що Росія розробила план відключення Запорізької АЕС від української системи. Відключення ЗАЕС підвищить ризик катастрофічного збою станції, бо вона залежатиме від одного джерела електроенергії для охолодження реакторів.