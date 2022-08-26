Бежали от войны: к украинским военным прибился пчелиный рой (фото)

Военнослужащий, который ранее был пчеловодом, забрал насекомых к себе в Черкассы. Они вместе с мужчиной преодолели более 700 километров.

К казарме украинских военных прибился пчелиный рой, который бежал от войны. Об этот сообщила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

Пчелиный рой поселили в ящик из-под снарядов, за которыми ухаживал военнослужащий Александр, который ранее был пчеловодом.

"Впоследствии боец забрал маленьких животных к себе в Черкассы! Пчелы вместе с мужчиной преодолели более 700 километров! Сейчас они в безопасности, а Александр продолжает защищать нашу страну", — написала Богомолец в Facebook.

[ + – ] Ящик с пчелами

[ + – ] Рой с пчелами в ящике

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