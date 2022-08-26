Тікали від війни: до українських військових прибився бджолиний рій (фото)

Військовослужбовець, який раніше був бджолярем, забрав комах до себе в Черкаси. Вони разом із чоловіком подолали понад 700 кілометрів.

До казарми українських військових прибився бджолиний рій, який утік від війни. Про це повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

Бджолиний рій поселили в ящик із-під снарядів, за якими доглядав військовослужбовець Олександр, котрий раніше був бджолярем.

"Згодом боєць забрав маленьких тварин до себе в Черкаси! Бджоли разом із чоловіком подолали понад 700 кілометрів! Зараз вони в безпеці, а Олександр продовжує захищати нашу країну", — написала Богомолець у Facebook.

[ + – ] Ящик із бджолами

[ + – ] Рій із бджолами в ящику

Раніше ми писали, як свійські тварини рятують українців від смерті у війні з Росією.

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