Бельгия выделила 8 млн евро для ВСУ: на что потратят деньги

По словам министра иностранных дел страны Аджи Лахбиба, зима, вероятно, станет потенциально решающей фазой войны РФ против Украины. Поэтому украинским военным необходимо оборудование, что быть готовым к атакам оккупантов.

Бельгия выделила €8 миллионов на невоенные нужды ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Соответствующее решение принял Федеральный совет министров по просьбе министра иностранных дел Бельгии Аджи Лахбиба.

Средства пойдут на поддержку военных ВСУ через НАТО. Страна сделает добровольный взнос в трастовый фонд НАТО "Комплексный пакет помощи", который оказывает невоенную поддержку нашей стране.

Деньги пойдут на такие нужды:

зимняя одежда или другие материалы, например, приборы ночного видения или медицинские препараты;

оборудование для оказания первой медицинской помощи украинским военным.

Как отметили в МИД страны, в государственных тендерах смогут участвовать компании из Бельгии.

По словам министра иностранных дел Аджи Лахбиба, зима, вероятно, станет потенциально решающей фазой войны РФ против Украины. Поэтому украинским военным необходимо оборудование, что противостоять российским оккупантам.

[ + – ] Бельгия предоставит Украине 8 млн евро

Ранее мы сообщали, что в ближайшие недели администрация Байдена планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи.

Напомним, что 24 августа в честь Дня Независимости Украины США выделили помощь нашей стране в размере 2,98 млн долларов. Эти деньги потратят на оружие и дроны.