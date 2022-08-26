Бельгія виділила 8 млн євро для ЗСУ: на що витратять гроші

За словами міністра закордонних справ країни Аджі Лахбіба, зима, ймовірно, стане потенційно вирішальною фазою війни РФ проти України. Тому українським військовим потрібне обладнання, щоб бути готовим до атак окупантів.

Бельгія виділила €8 мільйонів на невійськові потреби ЗСУ. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Відповідне рішення ухвалила Федеральна рада міністрів на прохання міністра закордонних справ Бельгії Аджі Лахбіба.

Кошти підуть на підтримку військових ЗСУ через НАТО. Країна зробить добровільний внесок до трастового фонду НАТО "Комплексний пакет допомоги", який надає невійськову підтримку нашій країні.

Гроші підуть на такі потреби:

зимовий одяг чи інші матеріали, наприклад, прилади нічного бачення або медичні препарати;

обладнання для надання першої медичної допомоги українським військовим.

Як зазначили в МЗС країни, у державних тендерах зможуть брати участь компанії з Бельгії.

За словами міністра закордонних справ Аджі Лахбіба, зима, ймовірно, стане потенційно вирішальною фазою війни РФ проти України. Тому українським військовим необхідне обладнання, що протистоятиме російським окупантам.

[ + – ] Бельгія надасть Україні 8 млн євро

Раніше ми повідомляли, що найближчими тижнями адміністрація Байдена планує назвати свою військову місію з підтримки України та призначити генерала, який очолить зусилля щодо навчання і надання допомоги.

Нагадаємо, що 24 серпня на честь Дня Незалежності України США виділили допомогу нашій країні у розмірі 2,98 млн доларів. Ці гроші витратять на зброю та дрони.