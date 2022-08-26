Опасно для жизни: хасидов просят не ехать в Украину на Рош-ха-Шана

По информации СБУ, российские оккупанты могут устроить провокации во время празднования еврейского нового года.

В этом году паломникам-хасидам посоветовали воздержаться от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана. Это связано с высокой вероятности ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов, а также действий, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины, сообщили в СБУ.

Еврейский новый год в этом году празднуют 25-27 сентября. Украинские правоохранительные органы изучают имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз для пребывания хасидов в Украине для своевременного комплексного реагирования.

Так, на данный момент особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Однако несмотря на все меры безопасности РФ может устроить провокации во время нахождения паломников-хасидов на территории Украины.

Верующих просят удержаться от поездок в Умань. Если же они решат совершить паломничество, их призывают соблюдать комендатский час, прятаться в укрытия во время воздушной тревоги и выполнять указания правоохранителей.

Напомним, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по железнодорожной станции Чаплино. Первоначально сообщалось о 15 погибших и 50 раненых. Однако 25 августа число жертв возросло до 25 погибших, включая 3 детей.

Ранее мы сообщали, что российские военные совершили провокацию на берегу Каховского водохранилища в городе Никополь.