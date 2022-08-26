Небезпечно для життя: хасидів просять не їхати в Україну на Рош-га-Шана

За інформацією СБУ, російські окупанти можуть влаштувати провокації під час святкування єврейського нового року.

Цьогоріч паломникам-хасидам порадили утриматися від візиту в Україну на святкування Рош-га-Шана. Це пов'язано з високою ймовірністю ракетних обстрілів із боку російських окупантів, а також дій, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і заподіяння шкоди міжнародному іміджу України, повідомили в СБУ.

Єврейський новий рік цього року святкують 25-27 вересня. Українські правоохоронні органи вивчають наявну інформацію щодо можливих загроз для перебування хасидів в Україні для своєчасного комплексного реагування.

Так, наразі особлива увага зосереджена на антитерористичній захищеності об'єктів паломництва та маршрутів пересування вірян. Для цього проводять контрдиверсійні й антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території знаходяться під цілодобовим відеоспостереженням. Однак, незважаючи на всі заходи безпеки, РФ може влаштувати провокації під час знаходження паломників-хасидів на території України.

Вірян просять утриматися від поїздок до Умані. Якщо ж вони вирішать здійснити паломництво, їх закликають дотримуватись комендантської години, ховатися в укриття під час повітряної тривоги та виконувати вказівки правоохоронців.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання удару по залізничній станції Чаплино. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих і 50 поранених. Однак 25 серпня кількість жертв зросла до 25 загиблих, враховуючи 3 дітей.

Раніше ми повідомляли, що російські військові здійснили провокацію на березі Каховського водосховища у місті Нікополь.