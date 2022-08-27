На шаг от катастрофы: Зеленский рассказал, что происходит на Запорожской АЭС

По словам президента, очень важно, чтобы российские войска ушли с территории станции. Это точно обезопасит как саму ЗАЭС, так и прилегающие к ней территории от обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается очень опасной. Сотрудникам станции пока удается уберечь ее от самого худшего сценария, о чем президент заявил в своем вечернем обращении.

По словам Зеленского, станцию удалось подключить к сети. Однако любое повторение вчерашних событий может привести к отключению реакторов. Тогда станция будет поставлена на шаг от катастрофы.

"Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме", — сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что российские войска должны выйти с территории станции, а также соседних районов. Тогда исчезнет угроза обстрелов самой станции, а также линии электропередач возле нее.

Зеленский поблагодарил сотрудников ЗАЭС, которые обеспечивают ее работоспособность и безопасность. По его словам, работа также ведется на дипломатическом уровне.

В том же обращении Зеленский рассказал об экспорте зерна. Он заявил, что почти месяц работает экспортная зерновая инициатива.

"И за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", — сказал президент.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты обвинили Украину в прекращении поставок энергии с Запорожской АЭС. В результате повреждения линии передачи из ЗАЭС электроэнергия может поставляться только на оккупированные территории, заверил "глава" Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме того, сообщалось, что Украина закупила достаточное количество препаратов на случай аварий на АЭС. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что идти в аптеку и покупать лекарства для защиты щитовидной железы сейчас смысла нет.

Еще напомним, что МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС на следующей неделе. Эксперты будут стремиться оценить безопасность станции и решить любые проблемы с безопасностью, возникшие во время обстрелов со стороны российских оккупантов.