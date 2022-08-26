Оккупанты обвинили Украину в прекращении поставок энергии с Запорожской АЭС

В результате повреждения линии передачи из ЗАЭС электроэнергия может поставляться только на оккупированные территории, заверил "глава" Запорожской области Владимир Рогов.

В результате обстрела была перебита четвертая линия передачи из Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре, из-за чего поставки электроэнергии на часть территории Украины оказалась невозможна. Российская сторона обвинила в произошедшем Киев. Об этом со ссылкой на заявление оккупационного главы Запорожской области Владимира Рогова сообщило агентство "РИА Новости".

"Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра… По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (в Украину), нет физической возможности это делать", — сказал пособник оккупантов.

Рогов при этом отметил, что электроэнергия, которая производится на АЭС в Энергодаре, продолжает поступать на территории Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, 25 августа компания "Энергоатом" сообщила, что Запорожскую АЭС впервые в истории отключили от энергосети. Линии связи с энергосистемой Украины из-за боевых действий остановились.

Сегодня украинская энергетическая компания "Энергоатом" заявила, что все шесть блоков на Запорожской АЭС остаются отключенными от энергосистемы. По данным Международного агентства по атомной энергии, отключение АЭС могло привести к аварии на объекте.