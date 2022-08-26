Окупанти звинуватили Україну в припиненні постачання енергії із Запорізької АЕС

Внаслідок пошкодження лінії передачі із ЗАЕС електроенергія може поставлятися лише на окуповані території, запевнив "голова" Запорізької області Володимир Рогов.

Внаслідок обстрілу перебито четверту лінію передачі із Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі, через що постачання електроенергії на частину території України виявилося неможливим. Російська сторона звинуватила в події Київ. Про це із посиланням на заяву окупаційного голови Запорізької області Володимира Рогова повідомило агентство "РИА Новости".

"Вчора, наскільки мені відомо, перебито четверту лінію, відповідно, фізично неможливо передавати електроенергію на правий берег Дніпра... За наявною у мене інформацією, ця енергія не надходить (в Україну), немає фізичної можливості це робити", — сказав посібник окупантів.

Рогов зазначив, що електроенергія, яка виробляється на АЕС в Енергодарі, продовжує надходити на території Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, 25 серпня компанія "Енергоатом" повідомила, що Запорізьку АЕС вперше в історії відключили від енергомережі. Лінії зв'язку з енергосистемою України через бойові дії зупинилися.

Сьогодні українська енергетична компанія "Енергоатом" заявила, що усі шість блоків на Запорізькій АЕС залишаються відключеними від енергосистеми. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, відключення АЕС могло призвести до аварії на об'єкті.