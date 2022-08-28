Люди с инвалидностью могут в будущем подлежать обязательной мобилизации, — адвокат

Эксперт рассказал, что речь идет о мужчинах с инвалидностью третьей формы. По его словам, она является легкой и позволяет людям воевать.

В Украине могут расширить список мужчин, которые подлежат всеобщей мобилизации. В список пригодных могут попасть люди с инвалидностью третьей группы. Об этом рассказал адвокат Иван Либерман "Фактам ICTV".

Сейчас народные депутаты предлагают разрешить воевать мужчинам с инвалидностью этой группы по собственному согласию. Однако Либерман поставил под сомнение эту формулировку и считает, что в будущем эта норма может означать обязательную мобилизацию.

"Как показывает практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", — сказал эксперт.

По его словам, мобилизировать людей с инвалидностью третьей группы будут на основании того, что украинские граждане должны служить в армии в соответствии с законодательством. Иван Либерман добавил, что многие украинцы делали себе справки об инвалидности третьей группы, чтобы получать льготы, социальные выплаты, ездить в санатории и т.д.

"Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно, по согласию, а потом и обязательно служить в войске", — заявил он.

Адвокат все же уверен, что отправлять на войну людей этой категории будут после тщательного медосмотра. Он также заявил, что третья группа — это легкая инвалидности, позволяющая людям воевать.

"Принимать участие в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и тому подобное. То есть служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба", — добавил Либерман.

Законопроект о мобилизации людей с инвалидностью

24 июня на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает призывать на службу в армию людей с инвалидностью после их согласия. Нардепы уверяют, что имеющие инвалидность могут пойти в ВСУ добровольно. Им разрешат служить по месту регистрации или проживания.

В данный момент в Украине все еще действует статья 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая предусматривает, что призыву на военную службу не подлежат:

лица с инвалидностью;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.

Напомним, 17 августа нардеп Федор Вениславский заявил, что на данный момент нет необходимости в дополнительной мобилизации мужчин. При этом он отметил, что в стенах парламента есть инициатива, предусматривающая ужесточение ответственности за выезд военнообязанных за границу.

В Минобороны рассказали, что в первую очередь мобилизировать могут операторов БПЛА, представителей IT-сектора, связистов и артиллеристов.