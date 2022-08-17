В Минобороны рассказали, кого из украинцев могут мобилизировать в первую очередь

Силы обороны нуждаются в операторах БПЛА, представителях IT-сектора, связистах и артиллеристах.

Украинская армия на сегодняшний день не нуждается в увеличении числа личного состава, а мобилизации подлежат только конкретные специалисты. Такую информацию в интервью "Голосу Америки" озвучил глава Министерства обороны Алексей Резников.

По его словам, на данный момент мобилизационная потребность в Украине удовлетворяется за счет поиска конкретных узких специалистов. Более того, как зверил Алексей Резников, Вооруженные силы сейчас не нуждаются в значительном увеличении числа личного состава.

"Задачи по мобилизации определяются Генштабом. Ведомство оценивают количество сил и средств, которые ему необходимо на тот или иной момент ведения боевых действий, оценивает потери… Именно Генеральный штаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужно замещение, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв", — продолжил Резников в интервью "Голосу Америки".

Министр обороны подчеркнул, что в рамках всеобщей мобилизации в ряды Сил обороны Украины призвано достаточное количество личного состава. Однако, подразделения ВСУ в данный момент могут нуждаться в операторах беспилотных аппаратов, представителях IT-сектора, связистах, артиллеристах и специалистах, которые смогут быстро овладеть сложным вооружением образца НАТО, поставляемым нашими союзниками.

Напомним, 15 августа Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Согласно принятым законопроектам, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским, особый правовой режим в стране будет действовать как минимум до 21 ноября.

Также Фокус в своих материалах детально рассказывал, как студентам выехать законно за рубеж во время действия военного положения и какие документы освобождают их от всеобщей мобилизации.