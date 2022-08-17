У Міноборони розповіли, кого з українців можуть мобілізувати насамперед

Сили оборони потребують операторів БПЛА, представників IT-сектору, зв'язківців та артилеристів.

Українська армія сьогодні не потребує збільшення кількості особового складу, а мобілізації підлягають лише конкретні фахівці. Таку інформацію в інтерв'ю "Голосу Америки" озвучив голова Міністерства оборони Олексій Резніков.

За його словами, зараз мобілізаційна потреба в Україні задовольняється внаслідок пошуку конкретних вузьких фахівців. Щобільше, як завірив Олексій Резніков, Збройні сили зараз не потребують значного збільшення числа особового складу.

"Завдання щодо мобілізації визначаються Генштабом. Відомство оцінює кількість сил і засобів, які йому необхідні на той чи інший момент ведення бойових дій, оцінює втрати... Саме Генеральний штаб чітко знає, на якому напрямку, в якому вигляді сил чи військ потрібно заміщення, чи відвести бригаду на відновлення боєздатності та замість неї ввести резерв", — продовжив Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".

Міністр оборони наголосив, що в межах загальної мобілізації до лав Сил оборони України призвана достатня кількість особового складу. Проте, підрозділи ЗСУ тепер можуть потребувати операторів безпілотних апаратів, представників IT-сектору, зв'язківців, артилеристів і фахівців, які зможуть швидко опанувати складне озброєння зразка НАТО, яке постачають наші союзники.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Згідно з ухваленими законопроєктами, внесеними президентом Володимиром Зеленським, особливий правовий режим у країні діятиме як мінімум до 21 листопада.

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