Довідка та квиток: як студентам виїхати законно за кордон

Фокус з’ясував, що сьогодні Україну дозволено залишати студентам закордонних навчальних закладів, але прикордонникам потрібно пред'явити пакет документів.

Чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів можуть законно перетинати кордон у період дій воєнного стану. І докладно цей дозвіл на виїзд описує роз'яснення Державної прикордонної служби України від 17.03.2022 р. "Про порядок організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану" №23-6855/0/6-22-Вих. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Студентам — можна. Як виїхати за кордон учням українських та закордонних вишів".

Введення воєнного стану на території України не обмежує конституційне право чоловіків призовного віку на здобуття вищої або вищої освіти, зокрема за кордоном. Можна зробити висновок, що і чоловіки, які розпочали навчання після початку повномасштабної війни, також мають право на відстрочку від мобілізації та, у разі навчання за кордоном, на перетин українського кордону", — зазначає Ярослава Борка, юристка ЮК "Волхв".

Вона наголосила: таке право зумовило зростання кількості зловживань з боку чоловіків, які вступають до іноземних вузів, щоб уникнути мобілізаційного боргу та можливості перетину українського кордону під час війни. "Через це частішають випадки, коли працівники Державної прикордонної служби України ставляться із сумнівом до наданих документів. Зокрема, є випадки відмови у перетині державного кордону особам, які не підлягають мобілізації, оскільки у прикордонників виникає сумнів щодо справжності наданих документів, що підтверджують відповідні обставини", — каже Ярослава Борка.

Важливо

Студенти, волонтери та спортсмени: хто законно може виїхати з України за кордон під час війни

Втім, законний дозвіл на виїзд за кордон не стосується студентів українських вишів та коледжів. За словами опитаних Фокусом юристів, відстрочення від мобілізації у студентів українських навчальних закладів є, а от права на виїзд за кордон — немає.

Щоб законно пройти прикордонний контроль для перетину українського кордону з метою здобуття освіти за кордоном, студентам-чоловікам потрібно надати документи, серед яких:

студентський квиток чи студентська віза;

перекладені та нотаріально засвідчені документи про навчання у закордонному виші;

військово-облікові документи із записом про надання їм відстрочки від призову (заклику з мобілізації);

довідка, що видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів професійної вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною чи дуальною формою здобуття освіти.

Важливо

Українські прикордонники не випускають студентів іноземних вишів на навчання: що відбувається

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, у воєнний час в Україні продовжує діяти заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, через що стали неможливими відрядження та поїздки у особових справах за кордон для цієї категорії громадян України.

Як повідомлялося, 15 серпня Верховна Рада України затвердила продовження у країні воєнного стану та термінів проведення загальної мобілізації на 90 днів до 21 листопада.