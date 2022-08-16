Справка и билет: как студентам выехать законно за рубеж

Фокус выяснил, что сегодня Украину разрешено покидать студентам зарубежных учебных учреждений, но пограничникам нужно предъявить пакет документов.

Мужчины-учащиеся иностранных учебных учреждений могут законно пересекать границу в период действий военного положения. И подробно это разрешение на выезд описывает разъяснение Государственной пограничной службы Украины от 17.03.2022 "О порядке организации выезда за границу на период действия правового режима военного положения" №23-6855/0/6-22-Вих. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Студентам – можно. Как выехать за границу учащимся украинских и зарубежных вузов".

"Введение военного положения на территории Украины не ограничивает конституционное право мужчин призывного возраста на получение высшего или высшего образования, в том числе, за границей. Можно сделать вывод, что и мужчины, которые начали обучение после начала полномасштабной войны, также имеют право на отсрочку от мобилизации и, в случае обучения за границей, на пересечение украинской границы", — отмечает Ярослава Борка, юрист ЮК "Волхв".

Она подчеркнула: такое право обусловило рост числа злоупотреблений со стороны поступающих в иностранные вузы мужчин во избежание мобилизационного долга и возможности пересечения украинской границы во время войны. "Из-за этого учащаются случаи, когда работники Государственной пограничной службы Украины относятся с сомнением к предоставленным документам. В частности, есть случаи отказа в пересечении государственной границы лицам, не подлежащим мобилизации, поскольку у пограничников возникает сомнение в подлинности предоставленных документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства", — говорит Ярослава Борка.

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Впрочем, законное разрешение на выезд за рубеж не относится к студентам украинских вузов и колледжей. По словам опрошенных Фокусом юристов, отсрочка от мобилизации у студентов украинских учебных учреждений есть, а вот права на выезд за границу – нет.

Чтобы законно пройти погранконтроль для пересечения украинской границы с целью получения образования за границей, студентам-мужчинам нужно предоставить документы, в числе которых:

студенческий билет или студенческая виза;

переведенные и нотариально заверенные документы об обучении в зарубежном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации);

справка, что выдана территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме получения образования.

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Напомним, как ранее писал Фокус, в военное время в Украине продолжает действовать запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, из-за чего стали невозможными командировки и поездки по личным делам за границу для этой категории граждан Украины.

Как сообщалось, 15 августа Верховная Рада Украины утвердила продление в стране военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации на 90 дней до 21 ноября.