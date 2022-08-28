Люди з інвалідністю можуть у майбутньому підлягати обов'язковій мобілізації, — адвокат

Експерт розповів, що йдеться про чоловіків з інвалідністю третьої форми. За його словами, вона є легкою і дозволяє людям воювати.

В Україні можуть розширити список чоловіків, які підлягають загальній мобілізації. До списку придатних можуть потрапити люди з інвалідністю третьої групи. Про це розповів адвокат Іван Ліберман "Фактам ICTV".

Наразі народні депутати пропонують дозволити воювати чоловікам з інвалідністю цієї групи за власною згодою. Однак Ліберман поставив під сумнів це формулювання і вважає, що в майбутньому ця норма може означати обов'язкову мобілізацію.

"Як показує практика, все, що є тимчасовим або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим, ще й під відповідальність", — сказав експерт.

За його словами, мобілізуватимуть людей з інвалідністю третьої групи на підставі того, що українські громадяни мають служити в армії відповідно до законодавства. Іван Ліберман додав, що багато українців робили собі довідки про інвалідність третьої групи, щоб отримувати пільги, соціальні виплати, їздити до санаторіїв тощо.

"Так, багато здорових людей, які не мають інвалідності, зараз будуть тимчасово, за згодою, а потім і обов'язково служити у війську", — заявив він.

Адвокат усе ж таки впевнений, що відправляти на війну людей цієї категорії будуть після ретельного медогляду. Він також заявив, що третя група — це легка інвалідність, яка дозволяє людям воювати.

"Брати участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу тощо. Тобто служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — додав Ліберман.

Законопроєкт про мобілізацію людей з інвалідністю

24 червня на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт, який пропонує призивати на службу в армію людей з інвалідністю після їхньої згоди. Нардепи запевняють, що ті, хто мають інвалідність, можуть піти до ЗСУ добровільно. Їм дозволять служити за місцем реєстрації чи проживання.

Наразі в Україні все ще діє стаття 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка передбачає, що призову на військову службу не підлягають:

особи з інвалідністю;

непридатні до військової служби за станом здоров'я терміном до шести місяців.

Нагадаємо, 17 серпня нардеп Федір Веніславський заявив, що наразі немає необхідності додаткової мобілізації чоловіків. При цьому він зазначив, що в стінах парламенту є ініціатива, яка передбачає посилення відповідальності за виїзд військовозобов'язаних за кордон.

У Міноборони розповіли, що насамперед мобілізувати можуть операторів БПЛА, представників IT-сектору, зв'язківців та артилеристів.