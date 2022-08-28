РФ массово запустила ракеты из Беларуси: в Ровненской области слышали взрывы (фото, видео)

Обстрел территории Украины совершили российскими истребителями и бомбардировщиками.

Вечером 28 августа с территории Беларуси было запущено несколько ракет из российских истребителей и бомбардировщиков. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации наблюдателей, около 19:30 из Октябрьского района Беларуси по территории Украины было выпущено несколько ракет. Позже запуски ракет по Украине продолжились над другими городами РБ.

[ + – ] С территории Беларуси запустили ряд ракет по Украине

Через несколько минут после сообщений о запусках ракет и объявления воздушной тревоги над рядом областей Украины в телеграм-каналах появилась информация о звуках взрывов в Ровненской и Волынской областях. Предварительно сообщалось о работе ПВО в Волынской области. Однако, как писали в соцсетях, в городе Сарны Ровенской области все же был "прилет".

Утверждалось, что на месте взрыва в небо поднимался клуб дыма.

[ + – ] В Ровенской области слышали взрывы

С первых дней полномасштабного российского вторжения территория Беларуси свободно используется для обстрелов Украины, в основном — северо-западных регионов.

Напомним, днем 28 августа сообщалось, что украинские военные уничтожили российскую базу в оккупированной Новой Каховке.

Также Фокус писал о начале проблем в РФ с ракетами для обстрелов территории Украины.