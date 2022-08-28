РФ масово запустила ракети з Білорусі: на Рівненщині чули вибухи (фото, відео)

Обстріл території України здійснили російськими винищувачами та бомбардувальниками.

Увечері 28 серпня з території Білорусі було запущено кілька ракет із російських винищувачів та бомбардувальників. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

За інформацією спостерігачів, близько 19.30 з Октябрського району Білорусі по території України було випущено кілька ракет. Пізніше запуски ракет по Україні продовжилися над іншими містами РБ.

[ + – ] З території Білорусі запустили низку ракет по Україні

За кілька хвилин після повідомлень про запуски ракет та оголошення повітряної тривоги над рядом областей України у телеграм-каналах з'явилася інформація про звуки вибухів у Рівненській та Волинській областях. Попередньо повідомлялося про роботу ППО у Волинській області. Однак, як писали в соцмережах, у місті Сарни Рівненської області все ж таки був "приліт".

Стверджувалося, що на місці вибуху в небо здіймався клуб диму.

[ + – ] На Рівненщині чули вибухи

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль підтвердив удари по області. За його словами, "прильоти" були по об'єкту військової інфраструктури в районі міста Сарни. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення територія Білорусі вільно використовується для обстрілів України, переважно північно-західних регіонів.

Нагадаємо, вдень 28 серпня повідомлялося, що українські військові знищили російську базу в окупованій Новій Каховці.

Також Фокус писав про початок проблем у РФ із ракетами для обстрілів території України.