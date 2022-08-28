РФ масово запустила ракети з Білорусі: на Рівненщині чули вибухи (фото, відео)
Обстріл території України здійснили російськими винищувачами та бомбардувальниками.
Увечері 28 серпня з території Білорусі було запущено кілька ракет із російських винищувачів та бомбардувальників. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
За інформацією спостерігачів, близько 19.30 з Октябрського району Білорусі по території України було випущено кілька ракет. Пізніше запуски ракет по Україні продовжилися над іншими містами РБ.
За кілька хвилин після повідомлень про запуски ракет та оголошення повітряної тривоги над рядом областей України у телеграм-каналах з'явилася інформація про звуки вибухів у Рівненській та Волинській областях. Попередньо повідомлялося про роботу ППО у Волинській області. Однак, як писали в соцмережах, у місті Сарни Рівненської області все ж таки був "приліт".
Стверджувалося, що на місці вибуху в небо здіймався клуб диму.
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль підтвердив удари по області. За його словами, "прильоти" були по об'єкту військової інфраструктури в районі міста Сарни. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
З перших днів повномасштабного російського вторгнення територія Білорусі вільно використовується для обстрілів України, переважно північно-західних регіонів.
Нагадаємо, вдень 28 серпня повідомлялося, що українські військові знищили російську базу в окупованій Новій Каховці.
Також Фокус писав про початок проблем у РФ із ракетами для обстрілів території України.