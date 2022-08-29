Евросоюз собирается обучать украинских военнослужащих, – Bloomberg

Издание пишет, что решение о широкой миссии Евросоюза должны одобрить министры обороны стран-членов. Если это произойдет, инструкторы ЕС будут обучать украинских снайперов, саперов и военных офицеров.

Евросоюз может начать обучение украинских солдат. Это станет возможно в рамках новой миссии, которую планирует предложить председатель Европарламента Жозеп Боррель странам-членам ЕС, пишет Bloomberg.

В материале сказано, что миссия станет возможной только после поддержки министров обороны. Обсуждение будет вестись во время их встречи в Праге.

Сообщается, что Киев уже определил некоторые конкретные потребности в обучении, в том числе для медицинских, саперных и снайперских задач, а также в различных видах подготовки офицеров.

"После дальнейшего утверждения ВСУ и консультаций с партнерами, включая США и Великобританию, одна или несколько из вышеупомянутых задач могут быть поддержаны этой учебной миссией ЕС", — цитирует Bloomberg сообщение от ВСУ.

Издание напоминает, что различные усилия по обучению украинских солдат уже предпринимаются, в том числе США и Великобританией. К Великобритании присоединились такие страны, как Канада и Швеция, которые в ближайшие месяцы предложат тысячам украинских солдат пройти базовую подготовку. Нидерланды и Германия также совместно обучали украинских солдат использованию самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Также издание пишет, что во время встречи высокопоставленных дипломатов ЕС были представители, которые выразили обеспокоенность тем, что более широкая миссия по обучению украинских солдат может привести к эскалации в отношениях с Россией.

В материале утверждается, что миссия ЕС будет действовать как временная мера. Она может быть развернута не в Украине, а в соседней стране Евросоюза. Это позволит ускорить развертывание миссии и лучшую облегчит логистику. Более того, миссия также может быть дополнена финансовой помощью через "Европейский фонд мира".

Ранее Фокус писал, что в США ускорят производство HIMARS. По словам замминистра обороны США по закупкам Уильяма ЛаПланте, предусмотрено расширение производственных линий и найм дополнительной рабочей силы для американского ВПК.

Еще напомним, что США анонсировали новую встречу министров обороны в формате "Рамштайн". На одном из последних саммитов союзники анонсировали поставки РСЗО HIMARS на нужды украинской армии.