Євросоюз збирається навчати українських військовослужбовців, – Bloomberg

Видання пише, що рішення щодо широкої місії Євросоюзу мають схвалити міністри оборони країн-членів. Якщо це станеться, інструктори ЄС навчатимуть українських снайперів, саперів та військових офіцерів.

Євросоюз може розпочати навчання українських солдатів. Це стане можливим у межах нової місії, яку планує запропонувати голова Європарламенту Жозеп Боррель країнам-членам ЄС, пише Bloomberg.

У матеріалі сказано, що місія стане можливою лише після підтримки міністрів оборони. Обговорення вестиметься під час їхньої зустрічі у Празі.

Повідомляється, що Київ уже визначив деякі конкретні потреби в навчанні, зокрема для медичних, саперних та снайперських завдань, а також у різних видах підготовки офіцерів.

"Після подальшого затвердження ЗСУ та консультацій з партнерами, включаючи США та Великобританію, одне або кілька із вищезазначених завдань можуть бути підтримані цією навчальною місією ЄС", — цитує Bloomberg повідомлення від ЗСУ.

Видання нагадує, що різні зусилля щодо навчання українських солдатів вже робляться, зокрема США та Великобританією. До Великобританії приєдналися такі країни, як Канада та Швеція, які найближчими місяцями запропонують тисячам українських солдатів пройти базову підготовку. Нідерланди та Німеччина також спільно навчали українських солдатів використання самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Також видання пише, що під час зустрічі високопоставлених дипломатів ЄС були представники, які висловили стурбованість тим, що ширша місія навчання українських солдатів може призвести до ескалації у відносинах з Росією.

У матеріалі стверджується, що місія ЄС діятиме як тимчасовий захід. Її можна розгорнути не в Україні, а в сусідній країні Євросоюзу. Це дозволить прискорити розгортання місії та найкращу полегшить логістику. Щобільше, місію також можна доповнити фінансовою допомогою через "Європейський фонд миру".

Раніше Фокус писав, що США прискорять виробництво HIMARS. За словами заступника міністра оборони США із закупівель Вільяма ЛаПланте, передбачено розширення виробничих ліній та найм додаткової робочої сили для американського ВПК.

Ще нагадаємо, що США анонсували нову зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн". На одному з останніх самітів союзники анонсували постачання РСЗВ HIMARS на потреби української армії.