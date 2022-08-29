"Предстоит наверстать упущенное": Шольц хочет создать единую систему ПВО в Европе

Формирование общей противовоздушной обороны, по мнению немецкого канцлера, будет для Европы выгодным не только в финансовом, но и оборонном плане.

Германия с другими соседними странами должна создать общую систему противовоздушной обороны. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе выступления в чешском университете.

По его словам, общая ПВО была бы выигрышной для всей Европы. Более того, как отмечает Олаф Шольц, при создании единой системы противовоздушной обороны страны Европейского Союза смогли бы сэкономить средства.

Выступая в чешском университете, канцлер ФРГ анонсировал, что в ближайшее время Германия планирует вложить большую сумму средств в развитие систем ПВО. Более того, данная инициатива подразумевает, что европейские государства могут принять участие в данном проекте. В этом контексте Олаф Шольц назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Эстонию, Латвию и Литву, Чехию, Словакию и скандинавские государства.

"Европе предстоит "многое наверстать упущенное" в защите от угроз с воздуха и из космоса. Все новые возможности также должны использоваться в рамках НАТО", — подчеркнул канцлер и добавил, что средства для инвестиций могут поступить из ранее объявленного бюджета в 100 млрд евро.

Отдельно Олаф Шольц прокомментировал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и добавил, что "никогда больше не будет войн между государствами-членами Евросоюза". Кроме этого канцлер призвал лучше координировать поставки военной помощи на нужды украинских Вооруженных сил.

"Вместе с Нидерландами мы выступили с инициативой, направленной на постоянное и надежное разделение обязанностей между всеми партнерами Украины. Я могу представить, например, что Германия возьмет на себя особую ответственность за укрепление артиллерии и противовоздушной обороны Украины. Мы должны быстро договориться о такой системе скоординированной поддержки", — резюмировал Шольц, выступая перед студентами в чешском университете.

Стоит отметить, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Чехию также анонсировал поставки нового вооружения в Украину. По словам политика, в ближайшее время ВСУ получат от Германии передовые системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники.

Также сообщалось, что Олаф Шольц призвал принять Украину в состав Евросоюза.