Шольц призвал принять Украину в ЕС

Евросоюз должен расшириться за счет Украины, Молдовы и других стран, при этом отменив право вето, чтобы избежать промедлений при принятии решений, сказал канцлер Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза за счет включения в его состав Украины, Молдовы и Грузии. Об этом со ссылкой на пражскую речь немецкого лидера под названием "Европа — наше будущее", сообщает агентство Reuters.

Шольц, выдвигая аргументы в пользу расширения ЕС, заявил, что следующей ступенью в развитии блока является переход к мажоритарному голосованию при принятии решений.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом", — добавил Шольц.

При этом канцлер ФРГ отметил, что ЕС должен расшириться за счет включения стран Западных Балкан, Украины, Молдовы и, в конечном итоге, Грузии, и, именно поэтому необходим переход к мажоритарному методу принятия решений.

Кроме того, выступая в Праге, Шольц отметил, что Хорватия, Румыния и Болгария уже соответствуют требованиям Шенгенской зоны и должны будут включены в нее в качестве полноправных членов.

Напомним, сегодня Шольц также анонсировал передачу Украине передовых систем противовоздушной обороны, радиолокационных систем и беспилотников в рамках нового пакета военной помощи. Также мы писали, что, по данным СМИ, левое крыло Социал-демократической партии Германии, от которой на должность канцлера ФРГ был выдвинут Олаф Шольц, призывает перестать поставлять вооружение в Украину и возобновить мирные переговоры с Россией.

Ранее Фокус сообщал, что 23 июня Европейский совет поддержал предоставление Украине статуса кандидата.