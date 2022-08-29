Шольц закликав прийняти Україну в ЄС

Євросоюз має розширитися завдяки Україні, Молдові та іншим країнам, водночас скасувавши право вето, щоб уникнути зволікань під час ухвалення рішень, сказав канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського Союзу завдяки включенню до його складу України, Молдови та Грузії. Про це з посиланням на празьку промову німецького лідера під назвою "Європа — наше майбутнє", повідомляє агентство Reuters.

Шольц, висуваючи аргументи на користь розширення ЄС, заявив, що наступним кроком у розвитку блоку є перехід до мажоритарного голосування під час ухвалення рішень.

"Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що одна країна скористається своїм правом вето і перешкодить решті просунутися вперед, збільшується з кожною додатковою державою-членом", — додав Шольц.

Разом з тим канцлер ФРН зазначив, що ЄС має розширитися завдяки включенню країн Західних Балкан, України, Молдови і, зрештою, Грузії, і саме тому потрібний перехід до мажоритарного методу прийняття рішень.

Крім того, виступаючи в Празі, Шольц зазначив, що Хорватія, Румунія та Болгарія вже відповідають вимогам Шенгенської зони і повинні бути включені до нього як повноправні члени.

Нагадаємо, сьогодні Шольц також анонсував передачу Україні передових систем протиповітряної оборони, радіолокаційних систем та безпілотників у межах нового пакета військової допомоги. Також ми писали, що, за даними ЗМІ, ліве крило Соціал-демократичної партії Німеччини, від якої на посаду канцлера ФРН висунуто Олафа Шольца, закликає перестати постачати озброєння в Україну та відновити мирні переговори з Росією.

Раніше Фокус повідомляв, що 23 червня Європейська рада підтримала надання Україні статусу кандидата.