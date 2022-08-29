"Война – не контент": Подоляк предупредил украинцев об информационной ловушке

По словам советника главы ОП, политикам и журналистам не стоит манипулировать и спекулировать информацией по поводу контрнаступления ВСУ на Херсонщине. Однако нет сомнений в том, что украинские военные все делают правильно.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Любые военные действия надо комментировать очень осторожно, о чем Подоляк написал у себя в Telegram.

По его словам, важно не заниматься манипуляциями и спекуляциями информацией о ходе военных действий до того, как появятся официальные заявления военных или Минобороны Украины. В первую очередь он обратился к политикам и журналистам.

"Еще раз главное – до официальных заявлений не нужно делать суперсенсационных заявлений… Прошу также журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме", — написал Подоляк в своем сообщении.

Советник главы ОП напомнил, что нужно фильтровать информацию и профессионально работать и политикам, и журналистам.

"Безусловно, никаких сомнений, что наши "отработают" правильно, нет…", — отметил Подоляк.

[ + – ] Михаил Подоляк про контрнаступление ВСУ

Ранее Фокус писал, что российские оккупанты говорят, что заявление о наступлении ВСУ — фейк, а западные СМИ сообщают о подготовке более широкого наступления на юге. РФ перебросила неполные БТГ на юг, что открывает окно возможностей для ВСУ.

Также напомним, что ВСУ "прощупывают" юг Украины перед масштабным контрнаступлением. По крайней мере, об этом пишут журналисты CNN. Они сообщили, что украинская армия будет наносить удары по скоплению техники и личного состава войск РФ перед наступлением в регионе, считают чиновники США.