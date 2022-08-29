"Війна – не контент": Подоляк попередив українців про інформаційну пастку

За словами радника голови ОП, політикам та журналістам не варто маніпулювати та спекулювати інформацією щодо контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Проте, немає сумнівів у тому, що українські військові все роблять правильно.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував контрнаступ ЗСУ у Херсонській області. Будь-які воєнні дії треба коментувати дуже обережно, про що Подоляк написав у себе в Telegram.

За його словами, важливо не займатися маніпуляціями та спекуляціями інформацією про хід воєнних дій до того, як з'являться офіційні заяви військових чи Міноборони України. Насамперед він звернувся до політиків та журналістів.

"Ще раз головне — до офіційних заяв не потрібно робити суперсенсаційних заяв... Прошу також журналістів сьогодні й в наступні дні особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів на тему", — написав Подоляк у своєму повідомленні.

Радник голови ОП нагадав, що потрібно фільтрувати інформацію та професійно працювати й політикам, й журналістам.

"Безперечно, жодних сумнівів, що наші "відпрацюють" правильно, немає...", — зазначив він.

[ + – ] Михайло Подоляк про контрнаступ ЗСУ

Раніше Фокус писав, що російські окупанти кажуть, що заява про наступ ЗСУ — фейк, а західні ЗМІ повідомляють про підготовку ширшого наступу на півдні. РФ перекинула неповні БТГ на південь, що відкриває вікно можливостей для ЗСУ.

Також нагадаємо, що ЗСУ "промацують" південь України перед масштабним контрнаступом. Принаймні про це пишуть журналісти CNN. Вони повідомили, що українська армія завдаватиме ударів по накопиченню техніки та особового складу військ РФ перед настанням у регіоні, вважають чиновники США.